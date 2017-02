Gentse fans zien het zitten na transfermercato: "Ruggengraat staat er en dan kunnen de flitsenvoetballers het doen"

AA Gent ging deze winter erg fel tekeer op de transfermarkt. Zijn de supporters tevreden met de huidige gang van zaken en de nieuwkomers? Is het genoeg voor de fans van Gent? We vroegen het aan hen.

We polsen de komende dagen bij alle supportersclubs van de G5 in een nieuwe episode van ons supportersparlement. Vandaag vroegen we aan Gaspar Haenecart van supportersclub Tatanka wat hij denkt van de transferpolitiek van Gent.

“AA Gent heeft zich geroerd op de transfermarkt, zoveel is duidelijk. Met Lovre Kalinic hebben we alvast een topper in huis gehaald. Hij heeft voor ons in zijn eerste week op Lokeren al meteen een punt gepakt, dat konden we voor Nieuwjaar niet meteen zeggen.”

“Kalu liet ook meteen goede dingen zien en we hebben nog enkele andere aanwinsten. Het valt af te wachten hoe snel ze gaan renderen, maar we hebben veen vinnige spelers, flitsende voetballers. Aan hen om het nu te tonen. Ik ben benieuwd naar die Japanner ook, hij toonde zich meteen.”

En dan zijn er nog de transfers die minder opvallen: “Misschien dat de terugkeer van onze peter Neto en Nana Asare ook heel belangrijk kan worden voor de stabiliteit binnen de ploeg. De ruggengraat staat er en dan kunnen de flitsenvoetballers hun werk doen.”