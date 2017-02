Kumordzi na erg lange tijd opnieuw in de basis: "Ik ben Ã©cht blij dat ik nog kan voetballen, veel halen het niet"

Ik ben dankbaar dat ik na de training gewoon naar huis kan en me goed voel -Bennard Kumordzi Deel deze quote:

"Ik ben dankbaar dat ik nog op het veld kan staan", aldus de stevig Ghanese middenvelder na de wedstrijd. "Zelfs al is het vooral om te trainen en niet om te spelen. Dat ik gewoon naar huis kan gaan aan het einde van de dag en me goed voel."

"Er zijn heel wat spelers die na zo'n blessure (een gecompliceerde beenbreuk, nvdr.) niet meer terugkeren." De middenvelder deed het goed tegen Waasland-Beveren, waar zijn ploeg het in de eerste helft knap lastig had.

Sterkere tweede helft

"In de eerste helft stonden we niet altijd op de juiste posities, daardoor werd het moeilijk. In de rust hebben we dat bijgeschaafd en ging het beter, maar we konden de kansen niet afwerken", sloot Kumordzi af.