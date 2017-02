Club Brugge, op tactisch vlak de sterkste ploeg van BelgiÃ«? Bij blauw-zwart vinden ze het leuk: "Jullie moeten goed kijken" & "Het mooiste dat er is"

"Boeiend en interessant voor jullie. Goed kijken" (lacht) - Timmy Simons Deel deze quote:

De spelers pikken de tactische ingrepen van hun coach vlotjes op. Zo speelde Vormer zonder problemen de wedstrijd uit op de rechtsback. “We kunnen vlot switchen tussen verschillende formaties”, aldus aanvoerder Timmy Simons.

“Dat maakt het ook boeiend en interessant voor jullie, hé”, lachte Simons naar de aanwezige pers. “Jullie moeten goed kijken en hebben werk met analyseren”, grapte de kapitein van Club Brugge.

Hoe dan ook getuigt het van een enorm tactische flexibiliteit bij de spelers van Club Brugge. Zo makkelijk van de ene naar de andere formatie overschakelen: het is niet iedere ploeg in België gegeven. “We trainen er dan ook heel erg veel op, hé” vertelde Ruud Vormer nog.

Applausje voor de tacticus, Michel Preud'homme

Het laatste woord is voor de tacticus zelf – Michel Preud’homme. De trainer gaf zichzelf zowaar een mooi compliment, en gelijk heeft hij. “We trainen heel veel tactisch. Weet je, we beschikken in België over sterke coaches. Coaches die oplossingen vinden, zelfs als er geen zijn.”

“Je moet als trainer altijd klaar staan om te strijden. Twee weken geleden pakte Charleroi plots uit met een nieuw systeem. Een systeem met drie verdedigers, maar toch iets anders dan AA Gent of KV Oostende.”

“Dan moet je als tegenstander meteen trachten te reageren en verschillende systemen in je ploeg slepen. Dát is toch het mooiste dat we in onze job van trainer kunnen hebben? Altijd die nieuwe uitdagingen", besloot Preud'homme. Als Preud'homme werkelijk zo blijft genieten van het spelletje, zou hij na afloop van dit seizoen dan wel kúnnen stoppen? Time will tell.