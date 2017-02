Brussel vreest voor gezichtsverlies: "Er is geen plan B, dan wijkt de UEFA uit naar een ander land"

door Redactie



Gisterenavond zat de gemeenteraad in Brussel samen en het Eurostadion was een serieus punt op de agenda. Eerste schepen Alain Courtois kon het komen uitleggen waarom er nu al zoveel vertraging op de bouw is.

En Courtois was duidelijk: als er geen eurostadion komt in Brussel zal de UEFA uitwijken naar een ander land. Er is geen andere optie. "Er is geen plan B en er zal ook geen zijn". Een renovatie van het Koning Boudewijnstadion is dus uitgesloten.

Voor Brussel zou het een enorm gezichtsverlies zijn moest het stadion er niet komen of niet klaar zijn. Maar, zo ging Courtois verder, de oppositie zou niet te veel met de vinger naar hem moeten wijzen aangezien hij enkel uitvoert wat de vorige Brusselse regering - bestaande uit PS, sp.a, Open Vld, Ecolo en Groen - besliste in Oostende in mei 2013 alsook wat de regering van het Brusselse gewest - PS-sp.a, Open Vld, DéFI, cdH en CD&V - heeft beslist in het kader van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling dat voorziet in een afbraak van het Koning Boudewijnstadion.