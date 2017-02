De datums voor de testwedstrijden voor eerste klasse zijn bekend: Roeselare en Antwerp of Lierse kunnen dit al inplannen

Wie de tweede periodetitel zal winnen en wie dus de testmatchen tegen Roeselare zal spelen voor promotie weten we nog niet. Maar enkele teams kunnen alvast volgende data in hun agenda inplannen.

De datums voor de testwedstrijden zijn bekendgemaakt. Op zondag 5 maart vindt de heenmatch plaats, 6 dagen later is normaal gezien de return. De twee testwedstrijden worden gespeeld tussen de twee winnaars van de periodetitels. Roeselare won de eerste, Antwerp staat momenteel op kop in de tweede, maar wordt op de hielen gezeten door Lierse.

"De eerste testwedstrijd wordt gespeeld op het terrein van de club die het laagst eindigde in de eindrangschikking van het kampioenschap", meldt kalendermaker Nils Van Branteghem van de Pro League. "Enkel als Antwerp de tweede match thuis zou moeten afwerken en als de lokale overheid in Antwerpen dat wenst, zal de tweede testwedstrijd plaatsvinden op vrijdag 10 maart 2017 om 20u30."