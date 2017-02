Wauters spreekt straffe taal: "Als Antwerp dat niet doet, zullen ze de gevolgen moeten dragen"

door Redactie



Antwerp kreeg van de rechter een behoorlijk zwaar verdict te horen vorige week. Ze moeten vijf miljoen euro terugbetalen aan voormalig voorzitter Eddy Wauters. En die is niet van plan om zich buigzaam op te stellen.

Wauters wacht al lang op het door hem geïnvesteerde geld en zijn geduld is op. "Ik wacht nu al meerdere jaren op mijn geld. Ik ga dat vonnis laten uitvoeren. Ik denk persoonlijk dat Antwerp en zijn supporters er alle belang bij hebben om zo snel mogelijk te betalen. Als ze dat niet doen, zullen ze de gevolgen moeten dragen", spreekt hij straffe taal in HLN.



Wauters vindt dat hij onheus bejegend wordt. "De club probeert mij nu bij de supporters in een slecht daglicht te stellen. Ik krijg ook bedreigingen aan de telefoon. Terwijl ik gewoon mijn geld rechtmatig terugeis dat ik aan de club geleend heb."