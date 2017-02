Hazard beseft: "Ik ben beter dan in 2015 (toen hij Speler van het Jaar werd)"

door Redactie



Eden Hazard is in topvorm, dat hebben we afgelopen weekend nog kunnen zien. De sterspeler van Chelsea zou aan het einde van het seizoen wel weer eens Speler van het Jaar kunnen worden, een prijs die hij eerder in 2015 al in de wacht sleepte.

Want Hazard denkt zelf dat hij beter is dan toen. “Of ik nu een completere speler ben dan toen ik uitgeroepen werd tot Speler van het Jaar in Engeland? Ja, misschien wel”, zegt hij in een interview met The Evening Standard. “Je wordt beter door ervaring op te doen. Ik denk dat ik beter geworden ben. Maar volgens mij zijn we ook beter in vorm als ploeg, het is niet alleen mijn vorm."

Hazard is ook constanter geworden. “Ik probeer het soort speler te zijn waarbij altijd iets te beleven is als hij de bal krijgt. Vanaf het moment dat ik in balbezit ben, probeer ik iets. In het verleden durfde het weleens gebeuren dat ik twintig tot dertig minuten geen bal raakte, nu probeer ik de bal voortdurend te krijgen en mijn spel te spelen voor mijn ploegmaats."