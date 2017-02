Een voorproefje op exclusief interview met Craig Butler: "Dat was voor Leon de druppel"

Leon Bailey is - na wat toch een soap genoemd kan worden - vertrokken bij Racing Genk. Er werden al heel wat verhalen de wereld ingestuurd, maar exclusief voor Voetbalkrant.com wou Craig Butler, zijn vader, zijn versie geven. Een voorsmaakje...

In december was er het incident met een aantal supporters waarbij Bailey beledigd werd en met bier overgoten. "Dat was voor Leon de druppel en heeft hij beslist dat hij wilde vertrekken. Maar er was nog iets... Toen ik in Jamaica zat, kreeg Leon van Genk te horen dat niemand hem wou omwille van zijn broer en mezelf."

"Op dat moment kwam Leverkusen me zeggen dat Genk hen zei dat er niet kon gesproken worden over een transfer tot in juni. Toen heeft hij me direct gesmst dat hij weg wou. Het vertrouwen was weg. Leon werd geblokkeerd en er werd over gelogen", aldus Butler.

Morgen krijg u heel zijn verhaal hier te lezen...