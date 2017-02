Luis Suarez tipt Barcelona over Uruguayaans supertalent waar ook Ajax en Liverpool achter zitten

door Redactie



Nu de transfermarkt gesloten is, richten de Europese clubs hun vizier al op de toekomst. Ook Barcelona doet dat met de jacht op een Uruguayaans talent.

Radio 1010 meldt namelijk dat Barça zijn vizier heeft gericht op Nicolas de la Cruz, een 19-jarige aanvallende middenvelder van Liverpool FC uit de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo.

De beloftevolle jeugdinternational speelt al sinds 2015 voor de hoofdmacht en dat zorgt voor de nodige belangstelling. Onder meer Ajax, dat een neus heeft voor jong talent, wil De la Cruz graag inlijven, maar moet nu afrekenen met concurrentie ui Catalonië.

Het andere Liverpool

Barcelona wil de spelmaker graag nu al in huis halen, om hem aanvankelijk in het B-team onder te brengen. Ook het Engelse Liverpool toont interesse in het toptalent.