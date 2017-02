Genkse jeugdproducten groeien een voor een door bij MVV: "Je ziet gewoon dat diezelfde opleiding erin zit"

Het Genkse DNA is de rode draad van de jeugd tot bij de beloften - Pieter Nys MVV Deel deze quote:

"Je ziet dat die jongens makkelijker samenspelen omdat ze allemaal dezelfde opleiding hebben gehad", vertelt de ervaren Nys (27) over de passage van vele Genkenaars. "Eén keer je die manier van voetballen hebt meegekregen in de jeugd zit die er voor eeuwig in."

"Dat er plots zoveel Genkies samenkomen? We spreken over verschillende leeftijdscategorieën. Dus er zijn er ook veel gepasseerd die het niet haalden", merkt Nys terecht op. "Maar het Genkse DNA is de rode draad van de jeugd tot bij de beloften."