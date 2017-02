'De Ket' had de keuze: "Maar Club Brugge? Onmogelijk!"

De Bilde, een Brusselse ket, kreeg ooit een uitnodiging van Antoine Van Hove. En ging onderhandelen in... zijn duivenhok. "Anderlecht en Brugge wilden mij weghalen bij Aalst. Uit respect had ik een gesprek met Antoine Vanhove. Hij was de eerste die mij contacteerde. Uiteraard kreeg ik ter plaats zijn duivenhok te zien en ik luisterde aandachtig. Hij had zijn huiswerk gedaan en informatie ingewonnen bij Jan Ceulemans, in die tijd mijn coach bij Aalst", aldus De Bilde in La Capitale.