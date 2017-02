Boezemvriend Vanden Borre: "Anthony kan 100 keer een comeback maken, mentaal is het een beest"

Hervé Kagé en Anthony Vanden Borre zijn samen opgegroeid en zijn nog altijd de beste vrienden. Na Ilombé Mboyo twijfelt ook de Kortrijk-aanvaller aan de definitieve pensionering van zijn maat.

Ook Kagé werd naar de situatie van zijn vriend gevraagd. "Het gaat goed met Anthony", zegt hij. "Hij zit in een periode waarin hij niet speelt, dus dat is moeilijk. Of het een definitieve stop is? Nee, we moeten hem terugzien. Hij heeft zelf nooit gepraat. Alles wat we gelezen hebben is 'van horen zeggen'."

"Als ik hem zie, gaat het goed in zijn hoofd, hij zit goed in zijn vel. Het is moeilijk om niet te spelen voor hem. Hij zit in een periode in zijn leven waarin hij twijfelt. Maar hij heeft al meer overwonnen dan dit. Anthony kan honderd keer een comeback maken. Mentaal is het een beest. Hij is heel sterk. Ik weet dat hij zal terugkomen, binnenkort zelfs..."