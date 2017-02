De andere kant van 'de toekomstige Gouden Schoen': "Hij leest vaak zelfhulpboeken"

door Redactie



Club Brugge heeft - zonder dat er een verrassing genaamd Teodorczyk uit de lucht valt - woensdag weer een Gouden Schoen. Binnen de club is José Izquierdo de grootste kandidaat. Maar een Gouden Schoen in België houden, wordt dan ook weer geen sinecure.

Izquierdo zag al eens een transfer in het water vallen, maar is nu volledig gericht op blauw-zwart. '"We denken er zelfs niet aan, maar dat neemt niet weg dat er heel wat clubs geïnteresseerd zijn. Met name FC Sevilla en Hamburg waren vorige zomer heel happig op hem. Ook andere clubs. Maar vandaag ligt onze focus bij Club Brugge en gaan we voluit voor de titel", vertelt manager Norman Capuazzo aan Sport/Voetbalmagazine.

"Hij is heel hongerig om elke dag beter te worden en zijn dromen na te streven. We wisselen bijvoorbeeld vaak zelfhulpboeken uit: over hoe je kunt groeien als persoon. Zo heb ik ooit een tiental van die boeken op zijn iPad gedownload en elke twee weken belde hij me en zei: 'Ik heb weer een boek uit.' Het doet mij enorm veel deugd om te zien dat een speler niet alleen sportief groeit maar ook persoonlijk en spiritueel."

Gouden Schoen

Izquierdo zou woensdag dan de grootste individuele bekroning in België kunnen krijgen. "Hij droomt ervan. Ik weet zeker dat hij gaat winnen; hij verdient het ook. Maar mocht hij er toch naast grijpen, blijft hij een speler met enorm veel mogelijkheden."