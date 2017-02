Nivellering naar onder of een verbreding van de top? De leider begint steeds vaker met lager aantal punten aan de play-offs

Zorgen de play-offs voor een nivellering naar onder van de reguliere competitie? Of doet zich een vebreding van de top voor? De meningen zijn verdeeld, maar vast staat dat de topclubs om de haverklap punten laten liggen.

Anderlecht greep vrijdag voor de tweede week op rij naast de leidersplaats, maar staat toch nog steeds tweede. Te meer omdat ook nummer 3 Zulte Waregem niet won van AA Gent.

Krijgen we hoe langer hoe meer een 'zwakke' leider bij de start van de play-offs? Sinds de invoering van het nieuwe competitiesysteem merken we toch dat er zich een daling van het aantal behaalde punten voordoet. in het eerste seizoen na de verandering stak Anderlecht, na twee gemiste titels, er in de reguliere competitie al met kop en schouders bovenuit.

In het seizoen 2010/11 stond er geen maat op Anderlecht

Grens van 70%

In de seizoenen daarop presteerde de leider min of meer op hetzelfde niveau tijdens het voorspel. De jongste jaren daarentegen zien we dat de koploper flirt met de grens van 70 procent. In het seizoen 14/15 ging Club Brugge er zelfs onder. Ook nu zit blauw-zwart voorlopig onder de bewuste kaap.

Punten leider reguliere competitie % 16/17 Club Brugge 52 op 75 (voorlopig) 69 15/16 Club Brugge 64 op 90 71 14/15 Club Brugge 61 op 90 68 13/14 Standard 67 op 90 74 12/13 Anderlecht 67 op 90 74 11/12 Anderlecht 67 op 90 74 10/11 Anderlecht 65 op 90 72 09/10 Anderlecht 69 op 84 * 82

* Punten van Moeskroen werden dat seizoen teruggebracht naar 0