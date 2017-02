Teodorczyk krijgt er nog steeds rillingen van: "Het moet niet elke week gebeuren"

Ik kan perfect zonder media, maar zij hebben mij wel nodig, merk ik - Lukasz Teodorczyk Deel deze quote:

Toen zijn jeugd breed werd uitgesmeerd in Polen werd Teodorczyk achterdochtig. “Ik zeg niet dat we niet over voetbal kunnen praten. Af en toe vind ik dat... oké. Het moet gewoon niet elke week opnieuw gebeuren. Maar weet je wat typisch is voor de media: dat alles opgeblazen wordt."

"Feiten worden bij de haren getrokken. Het enige wat nog telt, is dat een artikel gelezen wordt. Dan mag het niet ‘normaal’ zijn, want dan bekijken de mensen het niet eens. Dus neen, ik heb niet graag dat er over mij gesproken wordt. Ik hecht nul belang aan interviews. Ik kan perfect zonder media. Maar de media hebben mij wel nodig, merk ik.”