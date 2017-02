Teodorczyk onderhandelt met Anderlecht: "Het gaat enkel over de financiële kant van de zaak"

door Redactie



Lukasz Teodorczyk wil zijn toekomst veilig stellen

Foto: © photonews

Lukasz Teodorczyk is hét goudhaantje geworden van Anderlecht. De 27-jarige Pool kwam zonder al te grote adelbrieven aan in het Astridpark, maar heeft de leemtes in een half seizoen serieus opgevuld. Paars-wit gaat de optie lichten, maar blijft hij ook in Brussel?