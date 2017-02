Svilar nog niet klaar voor grote werk: "Ze weten bij Anderlecht wat ze doen"

Toen al de commotie rond Davy Roef losbarstte, gingen er stemmen op om Mile Svilar onder de lat te zetten bij Anderlecht. Volgens velen in Anderlecht nog te vroeg. Ook vader Ratko vraagt geduld voor zijn zoon...

Mile mag dan wel een immens talent zijn, klaar om nu al de eerste ploeg te dirigeren is hij niet. Dat beseft ook Ratko, die kennis van zaken heeft. "Het enige wat hij nu moet doen is werken, werken, werken... Ja, hij heeft talent, maar daarmee alleen maak je het niet als doelman. Er komt zoveel bij kijken. Maar goed, over zijn werklust heb ik nog nooit kunnen klagen", lacht hij.

Dat is misschien zelfs een understatement. Bij paars-wit moeten ze hem soms intomen. De doelmannentrainer van de beloften krijgt regelmatig op een vrije dag wel een telefoontje of het soms mogelijk is om bij te trainen. En bij Lieven Maesschalck is hij in Antwerpen ook vaste klant. Niet voor revalidatie, maar gewoon voor stabiliteitsoefeningen.

"Vijf of zes uur per dag trainen is niet vreemd voor Mile", knikt Ratko. "Ik ben een veeleisende man. Als hij doelman wil worden, moet hij ervoor werken. Maar goed, ik heb hem nog nooit moeten aansporen. Hij doet het altijd uit zichzelf. Hij houdt ervan."

En ook voor Ratko is de eerste ploeg nog te vroeg. "Ze weten bij Anderlecht wat ze doen hoor. Hij wordt er goed begeleid en ze zullen hem wel brengen als hij er klaar voor is..."