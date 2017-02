Lukaku en Mertens kunnen in kort lijstje van Belgische topschutters in het buitenland komen

Wat een weekend voor de Belgen in het buitenland! Mertens maakte een hattrick voor een verschroeiend Napoli en Lukaku scoorde voor de eerste keer in zijn carrière vier doelpunten. Met elk 16 doelpunten zijn ze nu de topschutters in twee topcompetities.

In Engeland is een Belgische speler nog nooit topschutter geworden, dus Romelu Lukaku zou voor een geweldig primeur kunnen zorgen. Daarvoor moet hij wel knallers als Zlatan Ibrahimovic, Diego Costa en Harry Kane voorblijven.

Vorig seizoen was Lukaku het productiefst in zijn carrière met 18 doelpunten. Daar zal hij heel waarschijnlijk over gaan, en we mogen daarbij niet vergeten dat hij nog maar 23 jaar oud is. De enige Belg die tot nu toe meer scoorde in de Premier League was Christian Benteke in het seizoen 2012-13, toen hij er voor Aston Villa eentje meer scoorde.

Niet de enige primeur

Dries Mertens kan eveneens met zijn 16 treffers de eerste Belgische topschutter in Italië worden. Vooral Higuain – vorig jaar nog ploeggenoot bij Napoli en topschutter met 36 goals - en Icardi zitten hem op de hielen. Hij heeft nu al Luis Oliveira voorbijgestoken, die jarenlang de Belg met de meeste doelpunten in de Serie A was.

Deze vier deden het hen voor

In de Nederlandse Eredivisie werd Luc Nilis tweemaal topschutter voor PSV met 21 goals. Maar de beste Belg bij onze noorderburen was Björn Vleminckx, die 23 keer scoorde in het shirt van NEC in 2010-11.

Kevin Mirallas scoorde in zijn tijd bij Olympiacos 20 doelpunten op een seizoen, en werd zo topschutter van Griekenland in 2011-12. Axel Lawarée werd topschutter van het Oostenrijkse SW Bregenz in 2002-03.

In de binnenlandse Jupiler Pro League is het overigens al zeven jaar geleden dat een Belg topschutter werd. Dat was uitgerekend Romelu Lukaku die genoeg had aan 15 doelpunten voor paars-wit.