Martinez gelooft in verloren gewaande Rode Duivel: "Hij kan ons nog veel bijbrengen"

Adnan Januzaj krijgt dit seizoen zijn minuten bij Sunderland. Dit weekend gaf hij nog twee assists. Roberto Martinez houdt hem serieus in de gaten omdat hij over een "specifiek profiel" beschikt.

Tegen Crystal Palace smukte Januzaj - eindelijk - zijn statistieken wat op. "Het is een begenadigd voetballer en voor de selectie is hij iemand waar we nog grote verwachtingen van hebben. We hebben immers geen linkse poot die ook op rechts kan spelen. Er zijn niet veel linksvoetigen die zo creatief zijn. Met onze stijl van spelen, kan Januzaj belangrijk voor ons zijn", aldus Roberto Martinez bij Sky Sports.