Zo straf waren Lukaku Ã©n Benteke dus de jongste vijf seizoenen: Big Rom 2e beste van de Premier League, Big Ben op plek 5!

Zo straf waren Lukaku én Benteke dus de jongste vijf seizoenen: Big Rom 2e beste van de Premier League, Big Ben op plek 5!

Romelu Lukaku pakte zaterdag zwaar uit met zijn vier goals in de 6-3-zege tegen Bournemouth. De Rode Duivel dikte zo zijn teller aan tot zestien stuks en is zo topschutter in de Premier League.

Ieder seizoen gaan Lukaku en collega-Rode Duivel Christian Benteke een onderlinge concurrentiestrijd aan om de beste aanvaller in de Premier League te zijn. Beide spitsen benaderen elk jaar de dubbele cijfers of gaan er zelfs vlotjes over.

Dat blijk ook uit een straffe statistiek van de beste doelpuntenmakers de jongste vijf seizoenen. In de top 5 prijken zowel Lukaku (76 treffers) als Benteke (60 stuks). Slokop is nog steeds Sergio Agüero met 90 rozen.

Lukaku 76

2012/13: 17 goals

13/14: 15

14/15: 10

15/16: 18

16/17: 16

Benteke 60

2012/13: 19 goals

13/14: 10

14/15: 13

15/16: 9

16/17: 9