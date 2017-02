Schrijvers over zijn bewogen terugkeer naar Genk: "Ik schaam me niet"

door Redactie



Indien Waasland-Beveren en Genk vanavond creatief zouden zijn, mag Siebe Schrijvers - wettelijk gezien - wel spelen. De flankaanvaller zou dan wel weer het truitje van de thuisploeg moeten aantrekken, wat natuurlijk niet gaat gebeuren. Hij geeft nog eens het relaas van zijn bewogen terugkeer.

Schrijvers keerde in januari terug naar Genk, dat hem had uitgeleend aan Waasland-Beveren. Vanavond staan de twee ploegen tegenover elkaar, maar meespelen doet/mag hij dus niet. "Genk heeft me niet verplicht, ik had het laatste woord. Ik denk dat ik voor mijn carrière de juiste keuze gemaakt heb, ook al schaam ik me niet voor mijn uitleenbeurt. Je mag niet vergeten dat ik daardoor al bijna honderd wedstrijden in eerste klasse gespeeld heb. En ik ben nog altijd maar 20 jaar", zegt hij in HLN.

Vorig seizoen probeerde Genk dat ook met Leandro Trossard, maar daar mislukte het. "Ik had na de winterstage gewoon een goed gesprek met Dimitri de Condé en met de nieuwe coach. Zijn manier van werken staat me wel aan. Hij wou me er echt weer bij. Dit voelt als thuiskomen. Het blijft Genk, hé. Een ploeg op twintig minuten van bij mij thuis, waar ik al elf jaar gevoetbald heb."