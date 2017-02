Sven Kums kijkt al vooruit naar zijn avontuur in de Premier League: "In voetbal weet je nooit, maar..."

Sven Kums krijgt woensdagavond een opvolger in de verkiezing van de Gouden Schoen. Momenteel komt de Dilbekenaar uit voor het Italiaanse Udinese, om dan volgend seizoen naar de Premier League te trekken.

Op dit moment heeft Kums het prima naar zijn zin in de Serie A. "In de eerste ronde heb ik veel gespeeld", vertelt hij bij Sporza. "Al was de nieuwe positie, alleen voor de verdediging, een hele aanpassing voor mij. Het spel hier is ook directer, dus het fysieke aspect is belangrijk."

Volgend seizoen wacht dan de oversteek naar Watford. Of bestaat er toch nog een kans dat hij gewoon bij Udinese blijft? "In voetbal weet je nooit, maar normaal zal ik daar spelen zoals in het contract staat. We zien volgend jaar dan wel hoe het loopt."

Handel

Her en der wordt de constructie als een handel met voetballers omschreven, maar dat ziet Kums anders. "Ik wist op voorhand dat ik eerst een jaar naar Udinese ging en vervolgens de overstap naar Watford zou maken."