Het zal toch niet waar zijn: Vermaelen alwÃ©Ã©r in de lappenmand

Het zal toch niet waar zijn: Vermaelen alwéér in de lappenmand

door Sander De Graeve

Thomas Vermaelen loopt een nieuwe blessure op bij AS Roma

AS Roma moet het vanavond tegen Fiorentina zonder onze landgenoot Thomas Vermaelen doen. Hij is opnieuw buiten strijd met een blessure. Vermaelen moest in januari ook al eens even naar de kant.