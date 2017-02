Rehabilitatie voor Croizet: "Ik zat fout en moet betalen"

door Redactie



Yohan Croizet zorgde even voor onrust bij KV Mechelen. De aanvallende middenvelder werd door Yannick Ferrera omwille van "disciplinaire redenen" teruggezet naar de B-kern. Maar intussen is de situatie opgeklaard.

Croizet heeft zijn trots wel moeten inslikken. "Ik heb me geëxcuseerd in een groepsgesprek en die excuses werden aanvaard. Bij de volgende teambuilding betaal ik het etentje van de hele groep als extra straf", zegt hij in GvA.

"Op zich is er ook niets mis met eens goed je gedacht te zeggen, maar het moet natuurlijk wel op een correcte manier gebeuren. Daarin was ik fout. Ik ben nu eenmaal iemand die geen blad voor de mond neemt. Als iets niet loopt zoals het zou moeten, dan zal ik zeggen wat gezegd moet worden. Ik stel liever de zaken op scherp dan me weg te stoppen."