Adrien Trebel krijgt plots de wind van voren: "Ik zag dat hij ergens een 7 kreeg, dan moesten ze Hazard een 35 geven"

door Redactie



Adrien Trebel was een dikke week geleden alomtegenwoordig tegen Standard. Op het veld van Lokeren afgelopen vrijdag bleef daar echter nog weinig van over.

De toptransfer van Anderlecht kreeg de de motor van paars-wit niet aan de praat. "Dat is typisch Trebel", aldus Filip Joos in Extra Time. "Een week geleden erg goed en dan dit."

"Die wisselvalligheid had hij bij Standard ook", merkt de commentator gelijkenissen op. "Hij kan voetballen, maar er liep zoveel fout en hij leek met zijn gedachten niet bij de wedstrijd te zitten."

Een 6 leren halen

"Ik zag dat hij ergens een 7 kreeg. Dan moeten we Hazard een 35 geven denk ik na zijn match. De enige die nog een degelijke match speelde was Dendoncker. Trebel moet dringend als hij slecht is een 6 leren halen."