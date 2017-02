Anderlecht, het Chelsea van BelgiÃ« (toch wat dit betreft)

Anderlecht, het Chelsea van België (toch wat dit betreft)

Ok, de cijfers van Chelsea benadert Anderlecht in de verste verte nog niet, maar we moeten het in perspectief zien. Europese topclub Chelsea leent 37 spelers uit, Anderlecht liet er maar liefst 15 naar andere clubs vertrekken op uitleenbasis.

Anderlecht had verschillende redenen: sommigen hebben het niveau niet, weer anderen wilden absoluut speelminuten verzamelen en nog een ander deel had gewoon ruzie met de coach. Maar van veel van die jongens draagt Anderlecht nog een deel of helemaal hun loonlast...

Wilden speelminuten

Michaël Heylen: hij speelt meestal bij Westerlo. De verdediger moest er ook een tijdlang op het middenveld opdraven.

Trezeguet: wel een jongen waar ze in Brussel nog in geloven. Na zijn terugkeer willen ze zien welke progressie hij gemaakt heeft op vlak van integratie en tactische kennis.

Dodi Lukebakio: één van de jongeren die onder Weiler geen kansen ging krijgen. Ondanks dat hij nu mag spelen voor Toulouse zijn de kansen eerder beperkt. Hij moet zich bewijzen in de tweede ploeg.

Aaron Leya Iseka: hij zou één van de jongeren moeten worden die op termijn doorbreekt bij Anderlecht, maar zijn uitleenbeurt aan Marseille is geen succes. Tegenwoordig speelt hij zijn matchen bij de beloften.

Wout Faes: Faes werd aangekondigd als één van de toptalenten, maar in het jaar dat hij zijn doorbraak wilde vieren, kreeg hij nog geen enkele minuut in de competitie. Niet dat hij een basisplaats ambieerde, maar af en toe invallen had hij toch verwacht.

Davy Roef: zijn verhaal is wel bekend. Anderlecht wil hem wel nog graag zien terugkeren, maar of dat onder Weiler nog gaat gebeuren...

Orel Mangala: hem zien we waarschijnlijk niet meer terug. In de sterke jeugdwerking van Borussia Dortmund geloven ze echt in hem. Er is ook een optie tot aankoop voor hem. Hij speelt zijn matchen bij de U19, maar daar zijn ze bijzonder tevreden over hem.

Twijfel over niveau

Hervé Matthys: ook hij zit bij Westerlo, maar met minder succes. Hij behoorde al verschillende keren niet tot de wedstrijdkern. Een terugkeer naar Anderlecht zit er niet direct in.

Nathan Kabasele: de aanvaller koos voor speelkansen bij Moeskroen. Ook hij moet niet direct terugkeren als er een goed bod binnenkomt.

Dylan Lambrecth: of hij ooit een match voor Anderlecht gaat spelen, wachten we af. We gokken op niet.

Fabrice N'Sakala: zelf sluit hij een terugkeer niet uit, maar de linksachter richt beter zijn pijlen op een andere club. Bij het Turkse Alanyaspor komt hij wel aan de bak.

Ruzie met de trainer

Hamdi Harbaoui: het was best dat Harbaoui zijn biezen pakte, want de situatie was onhoudbaar. Wat we ook voorspeld hadden bij het begin van het seizoen. Harbaoui is geen man om tweede viool te spelen.

Sebastien De Maio: de verdediger moest de nieuwe leider worden, maar werd iets te snel door Weiler publiekelijk aangepakt. Hij werd na een paar maanden terug verhuurd en hoeft ook niet terug te komen.

Buitenbeentjes

Nathan de Medina: de verdediger is voor maanden geblesseerd en revalideert bij Anderlecht.

Sylvère Ganvoula: deze winter gekocht, maar een optie voor volgend seizoen.