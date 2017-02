Anderlecht-talent dat in augustus een zware kuitbeen- en enkelblessure opliep is back en wil Weiler overtuigen

door Redactie



Andy Kawaya (20) ziet licht aan het einde van de tunnel. De winger raakte in augustus zwaar geblesseerd aan zijn kuitbeen en enkel en staat nu voor zijn comeback.

De vraag is echter in welke mate de vleugelaanvaller zijn kans zal krijgen bij paars-wit. Of René Weiler dit seizoen nog op hem rekent is niet duidelijk, in de entourage van de speler valt volgens Het Nieuwsblad te horen dat de Jonge Duivel wil vechten voor zijn plek.

Kawaya heeft immers heel wat concurrentie op zijn positie. Denk maar aan Frank Acheampong en Sofiane Hanni. Die laatste is ondertussen zijn plaats kwijt aan Nicolae Stanciu, die naar de flank werd verdreven na de komst van Adrien Trebel. Verder loopt ook nog Diego Capel in het Astridpark rond.