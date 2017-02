Club Brugge flikt het opnieuw: blauw-zwart heeft de beste fans van het land

Club Brugge heeft het opnieuw geflikt. Voor de tweede keer in amper drie jaar tijd heeft blauw-zwart op het Gala van de Gouden Schoen de trofee voor de beste supporters van het land in de wacht gesleept.

De verkiezing voor beste supporters verliep dit jaar in twee fases. Eerst mochten alle aanvoerders van de 24 Pro League-clubs hun favoriet aanduiden. Daarbij mochten ze niet stemmen op hun eigen club. KV Mechelen kreeg van de aanvoerders de meeste stemmen, gevolgd door Standard, Club Brugge, Antwerp en Sporting Charleroi.

Vervolgens mocht het grote publiek op één van die vijf clubs zijn stem uitbrengen. Club Brugge en Antwerp maakten het spannend, maar uiteindelijk trok blauw-zwart aan het langste eind. Over de twee stemrondes samen bekeken, kwamen de Bruggelingen als winnaar uit de bus. Dat werd bekendgemaakt in VTM Nieuws. De fans van Club mogen zich zo voor de tweede keer in drie jaar tijd de beste fans van het land noemen.

De resultaten: