VIDEO: Verwachtingen hooggespannen bij Club: "Schrik van Teodorczyk?"

door Sander De Graeve en Diederik Geypen vanuit Lint

door

Club Brugge is de grote favoriet op de verkiezing van de Gouden Schoen

Foto: © photonews

Club Brugge is dit jaar, net als AA Gent in de vorige editie, de favoriet in de meeste categorieën op het gala van de Gouden Schoen. We peilden bij de Bruggelingen naar hun verwachtingen.