Fort Ghelamco: Waarom de Gentse defensie nu wÃ©l rust uitstraalt

Fort Ghelamco: Waarom de Gentse defensie nu wél rust uitstraalt

Bij AA Gent werd in het begin van het seizoen vaak met de vinger naar de defensie gewezen als oorzaak van de mindere resultaten. Er zat onzekerheid in de ploeg, maar die lijkt nu weg.

Akkoord, aan het begin van Gent-Club Brugge waren er twee momenten waarin de bal nog domweg verloren ging, maar over het algemeen straalt de defensie sinds de winterstop opnieuw rust uit. Zelfs met nieuwkomers als Gigot of Troost-Ekong in de ploeg lijken ook de automatismen er te zijn.

Gigot kan in de defensieve linie misschien wel één van de revelaties van het nieuwe AA Gent worden. De verdediger die van KV Kortrijk overkwam stelde zich meteen flexibel op door zich zowel rechts centraal en op de rechtsback te bewijzen tegen Izquierdo.

Het is aan de aanvallers

Daarvoor maakte ook Troost-Ekong al een stevige indruk. Maar de grootste reden voor de rust is Lovre Kalinic. Als iemand als Stefan Mitrovic, die veel respect heeft voor alle Gentse doelmannen, al zegt dat ze dit misten voor de winterstop, zegt dat genoeg.

Door de présence van Kalinic kan Gent zonder vrees hoger verdedigen. Het is nu aan de aanvallers om ook hun duit in het zakje te doen, want voor een team als Gent wordt er wel heel weinig gescoord.