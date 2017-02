Mertens werd fenomeen in de spits in ItaliÃ«: "Milik zal moeten wachten"

Mertens werd fenomeen in de spits in Italië: "Milik zal moeten wachten"

Sinds de blessure van Arkadiusz Milik, diepe spits van beroep bij Napoli, kreeg Dries Mertens volop zijn kans in de punt van de aanval. Nu hij maar blijft scoren lijkt hij ook te blijven staan.

Dat denkt alleszins Mimmo Malfitano, Napoli-watcher voor La Gazzetta dello Sport. "Bij Napoli hebben ze een tijdje geleden gezegd dat Milik zal moeten wachten, als Mertens zo blijft spelen", aldus Malfitano aan Sporza.

"Ik heb het gevoel dat Sarri (de coach van Napoli, red.) niets zal veranderen. Napoli scoort gewoon heel vlot met Mertens als centrumspits. Hij heeft in die rol al 12 doelpunten gemaakt. Sarri zal hem niet zomaar laten vallen." Toch lijkt hij binnenkort eens te wisselen. "Maar in de Champions League tegen Real Madrid zal Sarri wellicht weer voor een klassieke diepe spits kiezen."

Mertens mocht ook bij de Rode Duivels al eens opdraven in de spits, maar dat werd geen succes. "Als het tegen Nederland niet gelukt is, dan was het spel van België wellicht niet alleen gericht op de diepe spits, in dat geval dus Mertens. Sarri zorgt echt voor een opwaardering van die positie", verklaart Malfitano.