Rode Duivels in de kijker: 'Chelsea wil Lukaku', 'Mertens lijkt weg' en 'Carrasco stuurt aan op transfer'

door Aernout Van Lindt

Dries Mertens, Romelu Lukaku en Yannick Carrasco lopen in de kijker

De Rode Duivels lopen meer dan ooit in de picture. Mertens (even) topschutter in Italië, Lukaku in de Premier League en ook Carrasco doet het goed in LaLiga. Spraakmakende transfers in de zomer? Ze zitten er aan te komen.