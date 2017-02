Brusselmans met opvallende mening: "Het mag een pipo of halve zot zijn, dat doet er niet toe" en "Geef Deschacht een lifetime achievement Gouden Schoen"

Wie wint vanavond de Gouden Schoen? Als het van jullie afhangt, dan is het duidelijk Izquierdo. Maar Herman Brusselmans heeft toch enkele uitgesproken meningen over spelers van Anderlecht.

"Ik had nog niet van hem gehoord moet ik eerlijk zijn", aldus Johan Boskamp over Teodorczyk in Stadion. "En ineens komt hij van de b-ploeg van Dynamo Kiev naar hier en legt hij er 17 in het mandje. En dat altijd in de grote rechthoek, hij is levensgevaarlijk."

Ook Herman Brusselmans ziet in de Pool een goede spits. Maar hij heeft bedenkingen: "Ik denk niet dat hij ooit hogerop zou kunnen. Depoitre was ook geen wereldspeler, ook al maakten ze dat ervan toen hij veel goals scoorde bij Gent en ze kampioen maakte."

Olivier Deschacht is het voetbal ontstegen

"Teodorczyk is geen wereldspeler, maar als je op zo'n manier 17 goals maakt, dan mag je een halve zot zijn, dan mag je een pipo zijn, een klojo ... Er valt niets op te zeggen."

Verder ziet hij ook nog een verrassende naam naar boven komen: "Geef Olivier Deschacht een lifetime achievement Gouden Schoen. Hij is dit jaar het voetbal ontstegen en heeft zich staande gehouden."