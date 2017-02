Cercle Brugge reageert op rellen met Vanden Borre en co: "Mboyo is niet verantwoordelijk voor wat zijn vrienden doen"

door Redactie



Het was een heet avondje afgelopen vrijdag in Lommel. Ilombe Mboyo bezorgde Cercle Brugge op de valreep de volle buit, waarna enkele stevige rellen uitbraken.

Het kwam immers tot een confrontatie tussen een paar Lommelse heethoofden en Brussselse vrienden van Mboyo, inclusief Anthony Vanden Borre. Bij Cercle tilt men enkele dagen later niet te zwaar aan de feiten.

"De incidenten hebben niets te maken met de club en Mboyo was er niet rechtstreeks bij betrokken", vertelt sportief beheerden Maarten Allijns in Het Nieuwsblad. "Hij is niet verantwoordelijk voor wat zijn vrienden doen."

Niet allemaal brave gasten

Op het veld laat Mboyo zich wel gelden. Zo ging hij tegen Roeselare in discussie met Yagan om een penalty te nemen. "Deze groep kan een jongen met karakter zeker gebruiken", pikt assistent-coach Johnny Nierynck in. "Het moeten niet allemaal brave gasten zijn, hé."