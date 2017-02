Zo belandde BoÃ«tius ondanks andere interesse in Genk: "Dat was geen optie, liever een mooie club dan een grote club"

Zo belandde Boëtius ondanks andere interesse in Genk: "Dat was geen optie, liever een mooie club dan een grote club"

door Redactie



KRC Genk haalde op de slotdag van de wintermercato Jean-Paul Boëtius in huis. De winger was op een zijspoor beland bij FC Basel, maar kon ook naar tal van andere clubs.

Onder meer Ajax informeerde naar de gewezen Feyenoorder. "Ajax heeft heel even gespeeld in de sfeer van informeren, maar toen al heb ik gezegd dat het voor mij geen optie zou zijn", vertelt de 22-jarige Boëtius bij Voetbal International. "Ik kan daar gewoon niet naartoe. Punt uit. Ik ga liever naar een mooie club dan naar een grote club."

Niet alleen de Ajacieden staken hun licht op. Ook die andere topclub PSV deed dat. "PSV had ik wel zien zitten, maar dat werd niks. Toch te veel twijfels of ik wel fit genoeg was en meteen inzetbaar zou zijn. Zo ging dat met meer clubs." En dus belandde de winger in Belgisch Limburg.