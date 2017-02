VIDEO: Op deze doortastende manier pakt Keylor Navas opdringerige producers aan

BBC World Service maakte een reportage bij Real Madrid, maar dat was duidelijk niet naar ieders zin. Toen Navas zag dat een medewerker van de Britse omroep werd hij blijkbaar kwaad en trapte de gsm van de man, waarmee hij aan het filmen was, uit zijn handen.

"Onze medewerker werd niet geraakt, maar zijn ego kreeg wel een deukje", liet BBC World Service weten in een filmpje op Twitter. "En zijn gsm werkt nog."

We were behind the scenes @realmadrid when this happened...https://t.co/0C0O3bn4sB pic.twitter.com/5duEL1SzRH