Bailey charmeert in Leverkusen: "Ik wil de titel winnen" en "Misschien krijg ik Usain Bolt wel hier"

Leon Bailey werd vandaag voorgesteld bij Bayer Leverkusen. De winger komt van Racing Genk met hoge verwachtingen en met een serieus prijskaartje. Tijdens zijn persconferentie gebruikte hij alvast de juiste woorden.

De fans zullen het graag horen: "Mijn doel is om een titel te winnen", aldus de 19-jarige Jamaicaan. "Ik mag mijn talent tonen, met het team werken en mezelf ontwikkelen. Ja, er waren ook een paar clubs uit de Premier League die interesse toonden, maar ik denk dat ik nog niet klaar was voor die stap. In Leverkusen wordt goeie voetbal gespeeld en zal ik mijn goals wel maken. Ik wil de fans ook iets geven om naar te kijken."

Aan vertrouwen ontbrak het Bailey dus niet. En zijn relatie met Usain Bolt, zijn wereldberoemde landgenoot, werd ook onderzocht. "Hij is een goeie vriend van me. Een coole gast die ook veel naar Duitsland komt. Ik hoop dat ik hem eens kan zien. Misschien kan ik hem wel overtuigen om naar een match van ons te komen kijken."