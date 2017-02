Westerlo met vertrouwen naar zwaar vijfluik: "Het is aan ons om daarvan te profiteren"

Een hele match lang was hij vrij onzichtbaar, maar tien minuten voor tijd zorgde Elton Acolatse met een heerlijke dribbel en knappe goal voor de verlossing bij Westerlo. Nu is het uitkijken naar de laatste vijf wedstrijden.

"Het is super mooi om de winning goal te maken. Mooier kan niet", aldus Acolatse. "Ik hield de bal nog net binnen, maakte de actie naar binnen en weer naar buiten. Daarna haalde ik vernietigend uit in de kortste hoek. Dit is echt een hele belangrijke goal voor ons allemaal. We moesten absoluut winnen tegen STVV."

Sinds de tweede helft op Waasland-Beveren speelt coach Jacky Mathijssen met twee echte aanvallers. Positief of niet? "Nu speel ik aan de buitenkant. Daar voel ik me het best. Zo'n type speler ben ik en dat ligt me beter", zegt de Westerlo-speler.

Vijf zware wedstrijden

Nu volgt er voor Westerlo een zwaar luik met allemaal kandidaten voor play-off 1. "We kunnen het hoofd leegmaken en ons concentreren op de volgende matchen. Nu komen de grotere clubs, maar als we voor elkaar blijven vechten, moeten we een resultaat kunnen halen."

"Als we geconcentreerd blijven, dan komen we er wel. En als we thuis spelen, vinden clubs het hier toch wel erg lastig. Het is aan ons om daarvan te profiteren", besluit Acolatse.