Preud'homme dreef Vanaken dit seizoen tot het uiterste: "Dat was mijn meest agressieve moment"

door Redactie



Michel Preud'homme kreeg Hans Vanaken kwaad

Foto: © photonews

Hans Vanaken is immer de rust zelve, maar toch durft ook de Limburger wel eens over te koken. Dat gebeurde dit seizoen nog in aanloop naar de CL-match tegen Leicester City.