Na enkele maanden al 20 miljoen waard, twee jaar later presteert Simon onder zijn kunnen: "Ze moeten bij Gent toch eens nadenken hoe er getraind wordt"

door Redactie



Na enkele sensationele maanden op Gentse bodem kreeg Moses Simon al een prijskaartje van 20 miljoen euro op het hoofd geplakt. Twee jaar later heeft de Nigeriaan zich nog steeds niet volledig kunnen doorzetten in de Ghelamco Arena.

En dat doet bij Tscheu La Ling, de eigenaar van AS Trencin (ex-club van Simon) vragen rijzen. "Ik zie een andere Simon dan bij Trencin", laat zijn voormalige baas in Het Nieuwsblad optekenen. "Hij is minder explosief en lijkt minder spiermassa te hebben."

"Simon is als een komeet binnengekomen in België, maar nu speelt hij onder zijn kunnen. Ze moeten bij Gent toch eens nadenken hoe er getraind wordt", aldus Tscheu La Ling.

Gaat Kalu Simon achterna?

Bij de Buffalo's reageerde men nog niet op de uitspraken. Met Samuel Kalu haalde Gent wel opnieuw een topper van Trencin in huis. "Kalu is helemaal opgetraind. Vanaf nu ligt het aan zijn nieuwe club. Ik ben benieuwd hoe hij zal presteren over drie maanden", besluit de sterke man van Trencin.