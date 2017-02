Icoon van het Duitse voetbal Philipp Lahm bevestigt drastische beslissing over zijn carriÃ¨re

Icoon van het Duitse voetbal Philipp Lahm bevestigt drastische beslissing over zijn carrière

door Redactie



Philipp Lahm had dinsdagavond na de 1-0-zege tegen VfL Wolfsburg in de DFB Pokal een belangrijke mededeling voor al zijn fans en de Duitse pers. De polyvalente ex-international zegt het profvoetbal vaarwel.

Hoewel de 33-jarige Lahm bij Bayern München nog een contract heeft lopen tot medio 2018 houdt hij het profvoetbal over enkele maanden voor bekeken. De Duitser kreeg prompt een aanbieding van de Beierse topclub om als sportief directeur aan de slag te gaan, maar daar ging hij niet op in.

Lahm kende grote successen met Bayern en Duitsland. In 2013 schreef hij de Champions League achter zijn naam. Een jaar later volgde in Brazilië de wereldtitel. Hij won ook zeven landstitels en zes bekers. Nu trekt het icoon van het Duitse voetbal zich even terug.