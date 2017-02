Man van de match Camacho hield Waasland-Beveren recht: "Het was mijn dag wel"

Derde match op rij geen tegengoals, dat geeft vertrouwen -Rudy Camacho Deel deze quote:

De Genkse overrompeling in de tweede helft werd goed verwerkt. "Het is de derde match op rij waarin we geen tegengoal slikken, dat geeft vertrouwen. We zaten zonder onze aanwinsten Conté en Langil, maar deden het toch goed. Jammer dat we niet wonnen, met een zege waren we haast gered."

"We moeten proberen winnen tegen Standard op zondag. Thuis moeten we geen schrik hebben en gewoon die match proberen winnen." We denken dat er weinig teams op dit moment schrik hebben van Standard na hun wanprestatie tegen Kortrijk.