VIDEO: Schaduwfavoriet Vormer: "Ik denk Joske, maar je weet nooit hoe die gasten stemmen"

Ruud Vormer is samen met ploegmaat José Izquierdo één van de topfavorieten voor de Gouden Schoen. Voor de camera van Voetbalkrant.com reageert hij al op zijn kansen.

De sfeer op training was alvast goed vandaag. "Je hebt het natuurlijk over de Gouden Schoen en wie hem gaat winnen. Philippe Clement kan daar leuke grapjes over maken, daar is hij een ster in", lachte Vormer.

"Ik denk dat Joske (José Izquierdo, nvdr.) hem wint, al weet je niet hoe die gasten allemaal hebben gestemd. We maken er sowieso een leuke avond van", aldus de middenvelder van Club Brugge. "Natuurlijk hoop ik dat ik hem win, maar ik denk dat het José wordt."

Er ligt wellicht een hele Brugse avond in het verschiet. Bekijk hieronder de reactie van Vormer, opgelet het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.