Kortrijk-doelman Kaminski pareert de goedkope kritiek: "Dat ik een keeper zonder armen ben komt telkens terug"

door Redactie



Voetballers en de kritiek op de sociale media, dat zal er met de jaren niet op verbeteren. En dus kunnen de spelers uit de Jupiler Pro League er maar beter aan wennen.

Want hoewel men wel eens zegt dat voetballers beter geen kranten lezen en de reacties op hun prestaties mijden, zijn ze toch razend benieuwd naar de kritieken. Op de sociale media lopen die soms de spuigaten uit.

"Het ergste dat ik over mezelf las is dat ik een keeper zonder armen ben", vertelt Kortrijk-doelman Thomas Kaminski in Sport/Voetbalmagazine. "Telkens komt dat terug. Op het moment zelf ben je daar wat lastig over, maar even snel geef je dat toch een plaats."

Tekst op de muur

"Ik gebruikte het ook als een motivatiebron. Er was een tijd dat ik die tekst uitprintte en op de muur hing", biecht de voormalige goalie van Anderlecht op.