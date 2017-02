Ploegmaat komt met erg mooie reactie na terugkeer Thomas Buffel

Thomas Buffel maakte dinsdagavond zijn terugkeer in de Genkse selectie na het verlies van zijn vrouw. Hij kreeg een mooi eerbetoon van de supporters, maar ook zijn ploegmaats kwamen met een mooie boodschap.

Na misschien wel de moeilijkste periode in zijn leven, zat Thomas Buffel dinsdagavond in Beveren opnieuw op de bank bij Racing Genk. Invallen deed hij niet, maar dat was volgens zijn ploegmaats ook niet het belangrijkste.

"Het is fantastisch om Thomas terug te hebben", aldus Bennard Kumordzi die al een hele tijd de Genkse kleedkamer deelt met Thomas Buffel. Hij gaf aan dat de terugkeer van de kapitein enorm veel deugd doet.

"We hebben hem echt gemist de voorbije weken", ging de centrale middenvelder verder. "Hij brengt zóveel bij aan dit team, er was een groot verschil toen hij weg was, op. Het is écht geweldig dat hij terug is in de kleedkamer."