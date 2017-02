VIDEO: Buffel keerde terug in de selectie en kreeg een prachtig eerbetoon van supporters

door Sander De Graeve

door

Thomas Buffel keerde terug in de selectie bij Racing Genk en kreeg veel steun van het publiek

Foto: © photonews

Het was een emotionele avond voor Thomas Buffel, de uitwedstrijd van Racing Genk op bezoek bij Waasland-Beveren. Het was immers de eerste keer dat hij terugkeerde in de selectie.