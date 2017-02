Timmy Simons krijgt Lifetime Achievement Award: "Ik hou de deur voor extra jaar open"

Timmy Simons werd woensdagavond gelauwerd voor zijn rijk gevulde carrière. Op het Gala van de Gouden Schoen kreeg de aanvoerder van Club Brugge de Lifetime Achievement Award.

Simons is al sinds 1995 actief als profvoetballer en werd woensdagavond in Lint onderscheiden voor zijn rijk gevulde loopbaan als voetballer. De kapitein van Club Brugge was tijdens zijn speech tot tranen toe bewogen en liet zich ook al even uit over zijn toekomst.

Den ouden denkt aan extra seizoen

"De laatste tijd noemden ze me den ouden en plotseling noemde de bondscoach me zelfs den oudsten. Ik ben blij dat ik dat bereikt heb, maar het wil ook zeggen dat ik bijna aan het einde van mijn carrière zit. Máár ik hou nog altijd de deur open voor een extra jaartje."

"Daarvoor moet ik naar de president (Bart Verhaeghe stak meteen zijn duim omhoog, nvdr.) kijken. Je moet met twee zijn om tot een overeenkomst te komen. We gaan het maand per maand bekijken, want op mijn leeftijd kan je niet te ver vooruit meer plannen. Ik hoop dat ik in schoonheid kan eindigen, met een titel bij Club Brugge."

De inmiddels 40-jarige Simons werd op 11 december 1976 geboren in Diest. De middenvelder speelde doorheen zijn carrière achtereenvolgens voor Lommel, Club Brugge, PSV, Nürnberg en opnieuw Club Brugge. Simons heeft ook 94 interlands achter zijn naam bij de Rode Duivels.