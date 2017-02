VIDEO: De mooiste voetbalherinnering van Kompany kwam... "als supporter van Anderlecht"

Wanneer je aan supporters hun favoriete voetbalmoment vraagt, krijg je doorgaans heel uiteenlopende antwoorden. Bij voetballers krijg je doorgaans een moment waarbij ze zelf op het veld stonden. Niet zo bij Vincent Kompany.

De skipper van Manchester City maakte nochtans heel wat mooie momenten mee in zijn voetbalcarrière. Zo scoorde hij voor Anderlecht in de Champions League, pakte hij met CIty de titel en kreeg hij de eer om als kapitein die trofee de lucht in te steken.

Toch kiest hij voor een moment waarbij hij, als jong ketje, in het Constant Vanden Stock-stadion zat te supporteren voor Anderlecht. Bekijk hieronder de keuze van Vincent Kompany. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Kompany koos dus voor die fantastische Champions League-campagne in 2000/2001. Toen Anderlecht met Radzinski, Koller, Goor en Stoica zowaar Manchester United en Real Madrid kon kloppen in het Astridpark.