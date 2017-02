Wim De Decker bedankte Antwerp eerder twee keer voor de eer: "Toen ik de aanpak van Bico zag..."

Dit is mijn geluk geweestDeel deze quote:

En ook de daaropvolgende keer bedankte hij voor de eer. "Na het ontslag van Vanderbiest en de aanstelling van de tandem John Bico-David Gevaert wilde Patrick Decuyper me opnieuw in de staf. Ik sprak eens met Bico en dat was oké, maar toen ik zijn keiharde aanpak zag, besloot ik nog maar eens nee te zeggen."

"Wat later was dat mijn geluk, want als ik T2 was geweest bij Bico-Gevaert of bij Vanderbiest, dan had ik hier in november geen T1 meer kunnen worden. Patrick is me ook gaan appreciëren doordat ik zo vaak nee zei. Hij ging me zien als iemand die weet wat hij wil."