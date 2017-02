Anderlecht komt met opvallende update over Mbokani (wat mogelijk goed nieuws is over Teodorczyk)

door Johan Walckiers

door

Anderlecht zegt dat het een minnelijke schikking trof over de achterstallige betalingen van Dieumerci Mbokani

Anderlecht heeft op zijn website een vrij opvallend bericht geplaatst. De club is tot een minnelijke schikking gekomen met Dinamo Kiev, de club waar Lukasz Teodorczyk tot nader orde nog altijd eigendom van is.